Чикаго хотят оставить за бортом: В США 11 округов проголосуют за создание нового штата

В американском Иллинойсе набирает обороты движение за создание нового штата без Чикаго. Уже 3 ноября жители 11 округов выскажутся о возможности отделения от остальной части Иллинойса. Консультативные референдумы пройдут одновременно с промежуточными выборами в Конгресс США, сообщает NBC Chicago.

Инициативу продвигает организация Illinois Separation, выступающая за образование отдельного штата из округов, расположенных за пределами округа Кук, где находится Чикаго. Ранее жители 33 округов уже поддержали аналогичные предложения. Если предстоящие голосования завершатся в пользу инициативы, число таких округов достигнет 44 из 102. Отдельный референдум также готовится в округе Форд, однако его организаторы не связаны с движением Illinois Separation.

При этом речь пока не идёт о непосредственном выходе из Иллинойса. Избирателям предложат разрешить местным советам начать переговоры с другими округами о возможности формирования нового штата и последующего обращения за его признанием.

Глава Illinois Separation Лорет Ньюлин объяснила инициативу недовольством политикой властей. По её словам, руководство штата игнорирует интересы жителей отдельных округов и принимает законы, которые негативно отражаются на их жизни.

Организаторы считают показательным результат округа Ирокез, где около 73% избирателей ранее поддержали изучение возможности отделения. К движению присоединился и округ Мадисон — один из наиболее населённых в Иллинойсе. Ньюлин полагает, что это показывает распространение идеи за пределы сельских территорий южной части штата.

Однако даже единогласная поддержка инициативы не приведёт к автоматическому появлению нового субъекта США. Согласно американской Конституции, выделение территории из существующего штата требует согласия его законодательного собрания и Конгресса страны. При этом власти Иллинойса выступают против проекта. Представитель губернатора Джей Би Прицкера ранее назвал инициативу политическим трюком и исключил возможность её реализации.

Ранее Life.ru рассказывал о жителях британской деревни Пиддингтон, которые захотели присоединиться к США. Поводом стал конфликт с Лондоном из-за планов разместить поблизости лагерь для просителей убежища. После символического референдума о независимости местный совет подготовил обращение к Дональду Трампу с предложением принять населённый пункт в состав Соединённых Штатов. Юридической силы это голосование не имело.