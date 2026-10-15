«Иначе быть не может»: Трамп пообещал Канаде судьбу 51-го штата США

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о неизбежности присоединения Канады к Соединённым Штатам. Об этом американский лидер сказал на встрече с республиканцами в Аризоне перед промежуточными выборами в Конгресс, намеченными на 3 ноября.

«Они в итоге станут 51-м штатом, поскольку иначе быть не может», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также заявил, что Вашингтон не нуждается в Оттаве, тогда как канадская экономика сильно зависит от американской. По его оценке, прежние торговые отношения обходились Соединённым Штатам в 80–100 миллиардов долларов ежегодно.

Отдельно политик раскритиковал канадские импортные пошлины. Он утверждает, что из-за тарифной политики соседней страны автомобильные производители переносят предприятия на территорию США.

Американский лидер также предположил, что Канада последует примеру Гренландии. В сентябре Вашингтон, Копенгаген и Нуук заключили соглашение, расширяющее военное присутствие США на острове. Документ предусматривает создание дополнительных американских военных объектов, но сохраняет суверенитет Дании и право гренландцев на самоопределение.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни рассказал о подготовке страны к возможному вторжению США. По его словам, Оттава в течение года прорабатывала варианты защиты на случай нападения. Канадские власти серьёзно восприняли угрозы Трампа превратить страну в очередной американский штат.