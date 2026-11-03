В Ямало-Ненецком автономном округе начал работу первый в России отдел государственного дизайна, включённый непосредственно в структуру региональных органов власти. Новое подразделение займётся созданием единого визуального стиля ведомств и муниципалитетов. Об этом сообщили в управлении делами правительства ЯНАО.

Отдел реализации проектов в сфере государственного дизайна заработал 1 ноября в составе управления внешних связей. Его основная задача — разработать единые правила использования мастер-бренда Ямала и обеспечить их применение в государственных учреждениях.

«Отдел создается, чтобы собрать единую систему применения бренда. Чтобы на уровне разных госструктур и муниципалитетов сложилось чёткое понимание, как, когда и где его использовать», — пояснила заместитель управляющего делами правительства ЯНАО Лиана Хайруллина.

В отличие от других регионов, где подобные команды работают на базе автономных некоммерческих организаций, ямальские дизайнеры будут трудиться непосредственно в правительственной структуре. Они смогут сопровождать проекты на всех этапах — от первоначальной идеи до реализации.

Создать подразделение помогла Мастерская управления «Сенеж», разработавшая программу «Департамент дизайна». Её участники осваивают подходы к формированию внутренних дизайнерских команд в государственных учреждениях.

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