Вдвое больше и впервые в Гостином Дворе: Чем удивит выставка «Русский дом. Креативные регионы»

С 7 по 9 октября в Москве пройдёт международная выставка дизайна интерьеров и технологий «Русский дом. Креативные регионы». В этом году она впервые разместится в Гостином Дворе, а площадь экспозиции вырастет вдвое, рассказали организаторы на пресс-конференции.

В рамках экспозиции откроется зона «Национальные символы России», посвящённая новому взгляду на элементы культурного кода и визуального наследия страны. В основу представленных капсульных коллекций легли узнаваемые традиционные архетипы: матрёшка, балалайка, берёза, медведь и храм Василия Блаженного.

Один из ключевых проектов экспозиции — коллекцию «Берёза» — создали дизайнеры Елена Харичева и Ольга Мусиенко. По словам Харичевой, в этой работе береза интерпретируется как образ русской женщины: ветви символизируют материнские объятия, защиту и заботу. Автор выразила надежду, что зрители смогут прочувствовать вложенную в экспонаты любовь к родной земле и преемственность поколений.

Член президиума правления «Опоры России» Андрей Радаев отметил, что выставка соберёт новых российских производителей и дизайнеров не только из столицы, но и из регионов. Проект, по его словам, должен стать площадкой, где отечественные компании смогут представить свою продукцию покупателям и профессиональному сообществу.

«Выставка нацелена на то, чтобы показывать новые производства, на поддержку российских производителей, в том числе региональных. Выставка является мостом между регионами и Москвой», — сказал Радаев.

Отдельное место займёт деловая программа. Организаторы взаимодействуют с Минэкономразвития и Минпромторгом, а в мероприятиях примут участие представители бизнеса, дизайнеры и эксперты отрасли. Уже определены и даты следующей выставки — она должна пройти с 6 по 8 октября 2027 года. На участие поступило более 100 заявок от дизайнеров со всей страны.

Директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития Анастасия Золотухина рассказала, что дизайн обеспечивает около 0,8% ВВП среди закреплённых направлений креативных индустрий. Ведомство сейчас готовит мегапроект, который должен сформировать экосистему управления и поддержки этой сферы.

По словам Радаева, интерес посетителей к проекту также растёт: регистрация идёт примерно вдвое активнее, чем год назад. Организаторы рассчитывают увидеть на площадке как профессиональных дизайнеров, так и москвичей, которые выбирают интерьерные решения для собственного жилья.

Тема развития российских креативных индустрий активно обсуждалась и этим летом. В июле Life.ru рассказывал об итогах Российской креативной недели, которая объединила представителей бизнеса, культуры и регионов. По данным Росстата, приведённым на форуме, доля креативного сектора в ВВП России по итогам 2025 года достигла 4,2%, а объём его валовой добавленной стоимости составил 8,26 трлн рублей. Одной из ключевых тем форума стало развитие инфраструктуры, которая позволит региональным творческим проектам превращаться в устойчивый бизнес.