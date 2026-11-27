Чирков: Индексация выплат с 1 февраля 2027 года затронет 17 млн льготников
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Ежемесячные денежные выплаты и компенсации для 17 миллионов российских льготников увеличат на 6,8% с 1 февраля 2027 года. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на пленарном заседании в Совете Федерации.
Повышение затронет граждан, получающих федеральные меры социальной поддержки. В их числе ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, люди с инвалидностью, а также пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
«С 1 февраля 2027 года будут проиндексированы и другие пособия, так называемые ежемесячные денежные выплаты и компенсации, которые фонд администрирует, на 6,8%. Такая индексация затронет 17 миллионов льготников», — заявил Чирков.
Ранее Life.ru рассказывал о планах повысить страховые пенсии россиян в 2027 году. Их собираются индексировать в два этапа: на 6,8% с 1 февраля и ещё на 3,3% с 1 апреля. Повышение затронет около 37,5 миллиона пенсионеров.