Ежемесячные денежные выплаты и компенсации для 17 миллионов российских льготников увеличат на 6,8% с 1 февраля 2027 года. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на пленарном заседании в Совете Федерации.

Повышение затронет граждан, получающих федеральные меры социальной поддержки. В их числе ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, люди с инвалидностью, а также пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

«С 1 февраля 2027 года будут проиндексированы и другие пособия, так называемые ежемесячные денежные выплаты и компенсации, которые фонд администрирует, на 6,8%. Такая индексация затронет 17 миллионов льготников», — заявил Чирков.