Численность населения Украины с 2014 года, по разным оценкам, сократилась с 45,4 млн до 20–25 млн человек. Однако нынешние подсчёты охватывают преимущественно территории под контролем Киева, поэтому напрямую сравнивать показатели нельзя.

По данным Госстата Украины, на начало января 2014 года, ещё до смены власти после Евромайдана, в стране проживали 45,4 млн человек. Последние официальные сведения о количестве жителей украинская статистическая служба представила в начале 2022-го, после чего публикацию подобных показателей приостановили.

В мае 2026 года министр социальной политики Украины Денис Улютин оценил численность населения на подконтрольных Киеву территориях в 22–25 млн человек. Бывший премьер-министр Николай Азаров привёл ещё более низкую цифру — около 20 млн.

О серьёзных демографических проблемах свидетельствует и сокращение числа школьников. Если в сентябре 2013 года в первые классы поступили 451 тысяча детей, то осенью 2026-го — только 243 тысячи. Таким образом, показатель уменьшился на 46%.

Дополнительную тревогу вызывает соотношение смертности и рождаемости. Согласно сведениям украинского Минюста, опубликованным аналитическим сервисом Opendatabot, за первые шесть месяцев 2026 года число умерших почти в четыре раза превысило количество новорождённых.

На демографическую ситуацию также влияют массовый отъезд граждан за границу и территориальные изменения, из-за которых оценки населения различаются.