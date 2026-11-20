Около шести миллионов граждан Украины имеют разрешения на проживание или находятся под временной защитой в странах Евросоюза. Такой результат получили РИА «Новости», сопоставив данные Евростата за 2025 и 2026 годы. Это примерно в семь раз больше числа украинцев с обычными видами на жительство накануне Евромайдана.

Согласно статистике Евростата, к концу 2025 года действующие разрешения на проживание в ЕС имели около 1,7 миллиона украинских граждан. Ещё 4,37 миллиона человек, покинувших Украину, находились под временной защитой по состоянию на 30 сентября 2026 года. Из них 98,5%, или примерно 4,3 миллиона, составляли украинцы.

Таким образом, совокупная численность двух категорий приблизилась к шести миллионам. Однако этот расчёт объединяет данные за разные периоды и не показывает, сколько именно человек переехали в Евросоюз после событий 2013 года. Кроме того, речь идёт о разных миграционных статусах: обычные виды на жительство и временная защита учитываются европейской статистикой отдельно.

Для сравнения, в конце 2013 года разрешения на проживание в ЕС имели около 845 тысяч украинцев. К концу 2021-го их число увеличилось на 86%, достигнув 1,57 миллиона человек. Особенно заметный рост численности украинских граждан в европейских странах произошёл после начала боевых действий в феврале 2022 года.

По последним данным Евростата, больше всего получателей временной защиты из числа покинувших Украину проживают в Германии — 1,3 миллиона человек. Следом идут Польша с 858,5 тысячи и Чехия с 391,7 тысячи. На эти три страны приходится более половины всех зарегистрированных получателей такого статуса в Евросоюзе.

При этом в сентябре общее количество людей под временной защитой сократилось более чем на 61 тысячу. Наибольшее снижение зафиксировали в Польше, где показатель уменьшился почти на 81 тысячу человек. Евростат отмечает, что на статистику влияют и административные изменения, включая переход переселенцев на обычные разрешения на проживание.

Ранее Life.ru рассказывал об ужесточении условий временной защиты для украинцев в Литве. Власти страны продлили действие программы до марта 2028 года, однако для некоторых военнообязанных ввели дополнительное требование. Теперь им необходимо документально подтвердить выполнение воинских обязанностей либо наличие оснований для освобождения от службы. Нововведение не распространяется на тех, кто оформил защиту до установленной даты и непрерывно сохранял этот статус.

Кроме того, Life.ru писал о расходах Германии на приём и содержание украинских беженцев. По подсчётам экспертов Кильского института мировой экономики, из заявленных Берлином 100 миллиардов евро помощи Украине около 35,9 миллиарда были потрачены внутри ФРГ. В частности, 27,45 миллиарда направили на социальные пособия переселенцам, ещё 7,15 миллиарда получили федеральные земли и муниципалитеты на их размещение.