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Опубликовано 7 октября, 18:40

Литва продлила защиту украинцам до 2028 года, но с условием

Литва продлила защиту украинцам до 2028 года с условием для военнообязанных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Литва решила сохранить временную защиту для украинских беженцев, однако для части военнообязанных ввела дополнительное требование — им придётся доказать, что они выполнили свой воинский долг. Об этом пишет издание Delfi.

Новое условие коснётся не всех. От него освобождены те, кто оформил временную защиту в любой из стран Евросоюза до 4 августа и не прерывал этот статус. Под исключение попадают и люди, подавшие заявление в самой Литве до указанной даты, если по нему пока нет решения.

Чтобы подтвердить выполнение воинской обязанности, заявители смогут предоставить разные документы. Среди них — бумаги о легальном выезде с территории Украины, отметка о прохождении границы или справка об освобождении от службы.

Одновременно с этим правительство приняло решение продлить срок действия видов на жительство, оформляемых в рамках временной защиты. Теперь данные документы будут выдаваться и продлеваться вплоть до 4 марта 2028 года. Согласно данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 6 сентября текущего года такими разрешениями обладали 52 052 гражданина.

Опрос: Большинство уехавших в Польшу украинцев не хотят возвращаться
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Ранее Life.ru писал, что отказ украинским мужчинам призывного возраста во временной защите в странах ЕС может заметно усложнить их положение. С 5 августа украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны документально подтвердить выполнение воинских обязанностей либо наличие оснований для освобождения от них, чтобы получить временную защиту. Первые случаи отказа уже зафиксировали в Германии и Чехии.

Главные решения европейских властей, дипломатия и отношения между странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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