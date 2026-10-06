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Опубликовано 6 октября, 23:30

Опрос: Большинство уехавших в Польшу украинцев не хотят возвращаться

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Большая часть украинцев, переехавших в Польшу и устроившихся там на работу, не рассматривает возможность возвращения на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства по трудоустройству Smart Solutions HR.

Согласно исследованию, примерно две трети работающих в Польше украинцев не планируют уезжать из страны. Для многих из них Польша из временного места проживания постепенно превратилась в постоянный дом.

«Две трети украинцев, которые работают в Польше, даже не рассматривают отъезд. Для них Польша перестала быть временной остановкой», — говорится в материалах Smart Solutions HR.

Огромные очереди образовались на КПП «Краковец» на выезд в Польшу
Огромные очереди образовались на КПП «Краковец» на выезд в Польшу

На этом фоне бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал молодых украинцев, находящихся в Польше и других европейских странах, вернуться на родину. По его словам, украинцам следует выплёскивать свою энергию на фронте.

Главные решения европейских властей, дипломатия и отношения между странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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