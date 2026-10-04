«Пусть выплёскивают энергию на фронте»: Экс-премьер Польши обратился к украинцам

Молодым украинцам, находящимся в Польше и других европейских странах, следует вернуться на родину. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире Polsat News.

«Если в Польше и в других местах находятся тысячи молодых парней, которые здесь выплёскивают энергию, то пусть выплёскивают её на фронте на Украине», — сказал политик.

Миллер добавил, что молодые граждане Украины должны уехать из Польши обратно в свою страну.

В том же интервью экс-премьер раскритиковал новые просьбы Владимира Зеленского о помощи Польше. Миллер заявил, что Киев должен отчитаться о судьбе ранее переданных вооружений, техники и денег, прежде чем Варшава продолжит поддержку.

На фоне споров о помощи Украине число её граждан с временной защитой в Польше сокращается. Life.ru рассказывал, что только за июль страну покинули 8,1 тысячи украинских беженцев. На тот момент такой статус в республике сохранялся примерно у 953 тысяч человек.