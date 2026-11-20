Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Берлине оговорился, назвав себя и жителей европейских стран украинцами. Фрагмент выступления французского лидера опубликовало агентство AFP.

«Полагаю, сегодня — в том числе для нас, украинцев, для европейцев, этот вопрос вновь становится актуальным», — заявил Макрон, указывая на самого себя.

Выступление президента Франции было посвящено перспективам вступления Украины в НАТО.