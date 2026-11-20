Макрон назвал себя украинцем во время выступления в Берлине
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Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Берлине оговорился, назвав себя и жителей европейских стран украинцами. Фрагмент выступления французского лидера опубликовало агентство AFP.
«Полагаю, сегодня — в том числе для нас, украинцев, для европейцев, этот вопрос вновь становится актуальным», — заявил Макрон, указывая на самого себя.
Выступление президента Франции было посвящено перспективам вступления Украины в НАТО.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назвал вступление Украины в НАТО и ЕС лучшей гарантией безопасности. По его словам, такую позицию разделяют участники берлинской «коалиции желающих». Бывший комик полагает, что членство в объединениях позволит избежать возникновения новых конфликтов в Европе на протяжении десятилетий.