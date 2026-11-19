Эмманюэль Макрон предложил вернуться к вопросу о возможном вступлении Украины в НАТО. Французский президент выступил с этой инициативой на пресс-конференции после саммита «коалиции желающих» в Берлине, пишет The Guardian.

По мнению политика, сейчас сложились подходящие условия для возобновления такой дискуссии. Свой призыв он объяснил будущим устройством европейской безопасности после завершения конфликта.

«Я считаю, что сегодня этот вопрос вновь актуален, в том числе для нас, европейцев, с точки зрения послевоенного периода, поскольку Украина будет располагать очень значительным количеством вооружений и многочисленной армией», — утверждал Макрон.