Число официально работающих россиян выросло на 1,3 млн за четыре года

Число официально трудоустроенных граждан России за последние четыре года увеличилось на 1,3 млн человек. Такие данные привёл глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«За последние четыре года число официально трудящихся выросло на 1,3 млн человек. Одновременно число трудоспособных лиц, не имеющих официального дохода, уменьшилось на 3,7 млн человек», — сказал Егоров.

Отдельно глава налоговой службы остановился на самозанятых. В 2025 году активную деятельность в этом статусе вели 9,5 млн человек.

Ранее Life.ru рассказывал, что минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году вырастет до 28 935 рублей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, повышение составит 6,8%, а новый показатель уже учтён в параметрах федерального бюджета.