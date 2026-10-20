Число погибших при обрушении на руднике в Колумбии выросло до 14

Число жертв обрушения на нелегальном золотодобывающем руднике в Колумбии увеличилось с девяти до 14 человек. Ещё семеро получили травмы. Трагедия произошла в муниципалитете Санта-Барбара департамента Нариньо на юго-западе страны. Об этом сообщил секретарь по вопросам мира и прав человека региона Алекс Гонсалес в эфире телеканала Noticias Caracol.

«На данный момент известно о 14 погибших. Также есть семеро раненых. К настоящему времени поисковые работы уже завершены», — заявил чиновник.

По словам Гонсалеса, рабочие добывали золото на незаконном руднике открытого типа. Во время проведения работ произошёл сход грунта, который накрыл находившихся на участке горняков.

Ранее сообщалось, что при обрушении на нелегальном золотодобывающем руднике в Колумбии погибли не менее девяти человек. Первые сведения о трагедии поступили из муниципалитета Санта-Барбара-де-Искуандэ в департаменте Нариньо. Местные власти первоначально допускали, что под завалами могли находиться от 12 до 15 горняков. Поисковую операцию осложняли труднодоступность района и присутствие незаконных вооружённых формирований. Для помощи пострадавшим спасатели взаимодействовали с соседними муниципалитетами, а колумбийский омбудсмен призвал привлечь военную авиацию и обеспечить безопасный доступ экстренных служб. Также власти рассматривали возможность использования госпитального судна для оказания медицинской помощи.