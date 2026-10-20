В Колумбии не менее девяти человек погибли при обрушении шахты

Не менее девяти человек погибли при обрушении грунта на нелегальной золотодобывающей шахте на юго-западе Колумбии. ЧП произошло в муниципалитете Санта-Барбара-де-Искуандэ департамента Нариньо. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol со ссылкой на региональные власти.

«Сообщается, что несколько человек оказались под завалами в результате обрушения пород. Эти люди работали в шахте, и к настоящему моменту мы располагаем информацией о девяти погибших», — заявил секретарь по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекс Гонсалес.

По предварительным данным, под завалами могли оказаться от 12 до 15 человек. Точное число пострадавших пока неизвестно. Спасатели продолжают поиски людей, однако добраться до места происшествия мешают сложный рельеф местности и проблемы с безопасностью.

Местные власти организовали взаимодействие с соседними муниципалитетами для оказания помощи пострадавшим. В операции участвуют спасательные службы и местные жители. К поискам также привлекли сотрудников гражданской обороны и пожарных.

Колумбийский омбудсмен призвал власти предоставить спасателям необходимое оборудование и обеспечить безопасный доступ к месту обрушения. Ведомство также предложило задействовать военную авиацию для эвакуации раненых и рассмотреть возможность направления госпитального судна. В районе происшествия действуют незаконные вооружённые формирования, что дополнительно затрудняет работу экстренных служб. Точное число жертв ещё предстоит установить. Причины обрушения на золотодобывающем участке пока неизвестны.

Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели работника шахты «Обуховская». Несчастный случай произошёл 13 октября в Красносулинском районе во время подготовки к взрывным работам. Погибший трудился проходчиком и помощником взрывника. По информации руководства предприятия, мужчина получил смертельные травмы в подготовительном забое. Для выяснения обстоятельств происшествия создали техническую комиссию, которая должна проверить соблюдение правил безопасности. Следователи также начали расследование по статье о нарушении требований безопасности. Руководство шахты пообещало оказать финансовую помощь семье погибшего и содействие в организации похорон. Ранее на предприятии уже происходили несчастные случаи. В августе 2018 года при взрыве погиб один горняк, ещё пятеро получили травмы. В 2023 году СМИ также сообщали о гибели проходчика и ранении двух работников.