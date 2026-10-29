Число погибших при обрушении скалы в Каппадокии выросло до трёх

Число погибших при обрушении скалы в турецкой Каппадокии увеличилось до трёх. Об этом сообщил губернатор провинции Невшехир Хюсейин Кек.

Ещё пять человек пострадали, их госпитализировали. Поисково-спасательная операция продолжается.

Каппадокия — область в центральной Турции, известная необычными скалами-столбами, пещерными храмами и подземными городами. Национальный парк Гёреме и скальные памятники региона входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из главных туристических достопримечательностей — полёты на воздушных шарах над долинами. Каппадокия популярна и у российских путешественников: сюда приезжают ради пейзажей, древних поселений и фотосессий, нередко совмещая поездку с посещением Стамбула.