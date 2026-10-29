Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 18:52

Число погибших при обрушении скалы в Каппадокии выросло до трёх

Обложка © ТАСС / Turan Bulut / AP

Обложка © ТАСС / Turan Bulut / AP

Число погибших при обрушении скалы в турецкой Каппадокии увеличилось до трёх. Об этом сообщил губернатор провинции Невшехир Хюсейин Кек.

Ещё пять человек пострадали, их госпитализировали. Поисково-спасательная операция продолжается.

Скала рухнула у музея в Каппадокии: АТОР уточнила гражданство двух погибших
Скала рухнула у музея в Каппадокии: АТОР уточнила гражданство двух погибших

Каменный столб рухнул 29 октября у входа в музей под открытым небом Гёреме. Причиной стал оползень, вызванный сильными дождями. По информации АТОР, двое погибших были гражданами Турции. Гражданство третьей жертвы в новом сообщении не уточняется.

Каппадокия — область в центральной Турции, известная необычными скалами-столбами, пещерными храмами и подземными городами. Национальный парк Гёреме и скальные памятники региона входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из главных туристических достопримечательностей — полёты на воздушных шарах над долинами. Каппадокия популярна и у российских путешественников: сюда приезжают ради пейзажей, древних поселений и фотосессий, нередко совмещая поездку с посещением Стамбула.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar