Число погибших при обрушении скалы в Каппадокии выросло до трёх
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Число погибших при обрушении скалы в турецкой Каппадокии увеличилось до трёх. Об этом сообщил губернатор провинции Невшехир Хюсейин Кек.
Ещё пять человек пострадали, их госпитализировали. Поисково-спасательная операция продолжается.
Каменный столб рухнул 29 октября у входа в музей под открытым небом Гёреме. Причиной стал оползень, вызванный сильными дождями. По информации АТОР, двое погибших были гражданами Турции. Гражданство третьей жертвы в новом сообщении не уточняется.
Каппадокия — область в центральной Турции, известная необычными скалами-столбами, пещерными храмами и подземными городами. Национальный парк Гёреме и скальные памятники региона входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна из главных туристических достопримечательностей — полёты на воздушных шарах над долинами. Каппадокия популярна и у российских путешественников: сюда приезжают ради пейзажей, древних поселений и фотосессий, нередко совмещая поездку с посещением Стамбула.