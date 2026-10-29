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Опубликовано 29 октября, 18:14

Скала рухнула у музея в Каппадокии: АТОР уточнила гражданство двух погибших

При обрушении скалы в Каппадокии погибли двое граждан Турции

Место крушения скалы в Каппадокии. Обложка © Х / Haber Yolu

Место крушения скалы в Каппадокии. Обложка © Х / Haber Yolu

Двое погибших при обрушении скалы в турецкой Каппадокии были гражданами Турции. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на местные власти.

«По данным турецких властей, двое погибших в ходе инцидента — граждане Турции», — уточнили в АТОР в беседе с ТАСС.

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Обрушение произошло у входа в музей под открытым небом Гёреме. По словам губернатора провинции Невшехир Хюсейна Кека, помимо двух погибших, один человек пострадал. После обвала скалы к музею направили спасателей и бригады скорой помощи. Причины происшествия устанавливаются.

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Александра Вишнякова
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