Скала рухнула у музея в Каппадокии: АТОР уточнила гражданство двух погибших

Двое погибших при обрушении скалы в турецкой Каппадокии были гражданами Турции. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на местные власти.

«По данным турецких властей, двое погибших в ходе инцидента — граждане Турции», — уточнили в АТОР в беседе с ТАСС.