Скала рухнула у музея в Каппадокии: АТОР уточнила гражданство двух погибших
При обрушении скалы в Каппадокии погибли двое граждан Турции
Место крушения скалы в Каппадокии. Обложка © Х / Haber Yolu
Двое погибших при обрушении скалы в турецкой Каппадокии были гражданами Турции. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на местные власти.
«По данным турецких властей, двое погибших в ходе инцидента — граждане Турции», — уточнили в АТОР в беседе с ТАСС.
Обрушение произошло у входа в музей под открытым небом Гёреме. По словам губернатора провинции Невшехир Хюсейна Кека, помимо двух погибших, один человек пострадал. После обвала скалы к музею направили спасателей и бригады скорой помощи. Причины происшествия устанавливаются.