Число погибших при пожаре на производстве пиротехники в Ярославской области увеличилось до 10. Всего, по обновлённым данным МЧС России, в результате происшествия пострадали 11 человек. На видео Mash — последствия возгорания.

Число погибших при пожаре на заводе пиротехники под Ярославлем выросло до 10. Видео © Mash

«Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов на месте пожара в Ярославской области. В настоящее время в результате происшествия 11 человек пострадали, из которых 10 погибли», — сообщили в министерстве в беседе с ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что пожар вспыхнул на территории предприятия по производству пиротехники в селе Кубринск Переславского муниципального округа. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил два производственных здания, после чего произошло частичное обрушение конструкций. Сначала спасатели сообщили о пяти погибших и одной пострадавшей женщине, однако во время дальнейшего разбора завалов были обнаружены новые жертвы. К вечеру 28 сентября число погибших выросло до десяти, всего пострадали 11 человек.