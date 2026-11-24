Число погибших при пожаре на предприятии по производству пиротехники «Салют Юг» в Ярославской области увеличилось до 15. Уточнённые данные обнародовала пресс-служба судов региона в связи с поступлением ходатайства следствия о продлении ареста директора завода Алексея Пронина.

При этом окончательное число жертв трагедии ещё предстоит установить. Как сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах, экспертизы продолжаются. Пострадавшая при ЧП женщина в число погибших не включена.

Трагедия произошла 28 сентября в селе Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа. После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Фигурантами расследования также стали участковый полиции и сотрудник МЧС, обвиняемые в злоупотреблении должностными полномочиями.