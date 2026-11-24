Число погибших при пожаре на заводе пиротехники под Ярославлем выросло до 15
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Число погибших при пожаре на предприятии по производству пиротехники «Салют Юг» в Ярославской области увеличилось до 15. Уточнённые данные обнародовала пресс-служба судов региона в связи с поступлением ходатайства следствия о продлении ареста директора завода Алексея Пронина.
При этом окончательное число жертв трагедии ещё предстоит установить. Как сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах, экспертизы продолжаются. Пострадавшая при ЧП женщина в число погибших не включена.
Трагедия произошла 28 сентября в селе Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа. После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Фигурантами расследования также стали участковый полиции и сотрудник МЧС, обвиняемые в злоупотреблении должностными полномочиями.
Напомним, 30 сентября суд отправил директора пиротехнического предприятия под стражу до 28 ноября. Как ранее сообщал Life.ru, Алексей Пронин не признал вину в гибели людей.