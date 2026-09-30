Директор завода пиротехники в Ярославской области не признал вину после пожара

Генеральный директор предприятия по производству пиротехники «Салют Юг» Алексей Пронин не признаёт вину по делу о пожаре, в результате которого погибли 14 человек. Об этом сообщил прокурор Артемий Чертилин.

«В настоящее время вину он не признаёт», — сказал он.

Переславский районный суд Ярославской области отправил Пронина под стражу до 28 ноября включительно. Следствие связывает его с возможным нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшим по неосторожности смерть двух и более человек.