Директор завода пиротехники в Ярославской области не признал вину после пожара
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Генеральный директор предприятия по производству пиротехники «Салют Юг» Алексей Пронин не признаёт вину по делу о пожаре, в результате которого погибли 14 человек. Об этом сообщил прокурор Артемий Чертилин.
«В настоящее время вину он не признаёт», — сказал он.
Переславский районный суд Ярославской области отправил Пронина под стражу до 28 ноября включительно. Следствие связывает его с возможным нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшим по неосторожности смерть двух и более человек.
Напомним, что сам пожар произошёл 28 сентября на производстве в селе Кубринск. Огонь охватил два здания предприятия, после чего началась детонация пиротехники и частичное обрушение конструкций. Погибли 14 человек, ещё одна женщина пострадала. Следственный комитет продолжает устанавливать причины происшествия и обстоятельства, при которых возник пожар. Виновность Пронина должен установить суд.
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