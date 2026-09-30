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Опубликовано 30 сентября, 18:06

Директор завода пиротехники в Ярославской области не признал вину после пожара

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Генеральный директор предприятия по производству пиротехники «Салют Юг» Алексей Пронин не признаёт вину по делу о пожаре, в результате которого погибли 14 человек. Об этом сообщил прокурор Артемий Чертилин.

«В настоящее время вину он не признаёт», — сказал он.

Переславский районный суд Ярославской области отправил Пронина под стражу до 28 ноября включительно. Следствие связывает его с возможным нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшим по неосторожности смерть двух и более человек.

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Напомним, что сам пожар произошёл 28 сентября на производстве в селе Кубринск. Огонь охватил два здания предприятия, после чего началась детонация пиротехники и частичное обрушение конструкций. Погибли 14 человек, ещё одна женщина пострадала. Следственный комитет продолжает устанавливать причины происшествия и обстоятельства, при которых возник пожар. Виновность Пронина должен установить суд.

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Наталья Афонина
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