Слова поддержки приходят семьям погибших при взрыве в Кубринске в день траура

В Ярославской области сегодня, 30 сентября, день траура по погибшим во время взрыва на предприятии по производству пиротехники в Кубринске. Губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования семьям жертв трагедии и отметил, что поддержку выражают граждане из разных уголков нашей страны.

«Слова поддержки жителям и соболезнования родным и близким погибших поступают от коллег-губернаторов из самых разных уголков России, от сенаторов, дипломатов и представителей зарубежных стран. Благодарю всех за неравнодушие!», — написал Евраев в телеграм-канале.