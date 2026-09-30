Слова поддержки приходят семьям погибших при взрыве в Кубринске в день траура
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В Ярославской области сегодня, 30 сентября, день траура по погибшим во время взрыва на предприятии по производству пиротехники в Кубринске. Губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования семьям жертв трагедии и отметил, что поддержку выражают граждане из разных уголков нашей страны.
«Слова поддержки жителям и соболезнования родным и близким погибших поступают от коллег-губернаторов из самых разных уголков России, от сенаторов, дипломатов и представителей зарубежных стран. Благодарю всех за неравнодушие!», — написал Евраев в телеграм-канале.
Напомним, 28 сентября в Кубринске загорелись два здания предприятия по производству пиротехники. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Количество жертв достигло 14. При этом 22 дома серьёзно пострадали. Власти региона объявили 30 сентября днём траура.
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