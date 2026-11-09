Число погибших при взрыве на металлургическом комбинате в турецкой провинции Измир возросло до 16 человек. Ещё 13 пострадали, причём двое находятся в тяжёлом состоянии. Обновлённые данные озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре.

«В результате взрыва на металлургическом заводе в районе Алиага провинции Измир погибли 16 человек, 13 получили ранения, двое из них — тяжёлые», — сообщил турецкий лидер, трансляцию вёл телеканал TRT Haber.

Ранее Life.ru сообщал, что на металлургическом заводе HABAŞ в турецкой провинции Измир прогремел мощный взрыв. После происшествия на предприятии вспыхнул пожар, а над территорией поднялся густой дым. Первоначально сообщалось о погибших и пострадавших без уточнения их количества. На место направили пожарных, медиков и спасателей для ликвидации последствий аварии.