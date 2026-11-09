Число погибших при взрыве на заводе в Турции выросло до шести
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий.
Число погибших в результате мощного взрыва на металлургическом заводе HABAŞ в турецкой провинции Измир увеличилось до шести человек. Один из тяжелораненых скончался в больнице, ещё двоих рабочих спасатели извлекли из-под завалов уже без признаков жизни. Об этом сообщила администрация губернатора региона.
«Скончался один из пострадавших, доставленных в больницу в тяжёлом состоянии, а также двое граждан, извлеченных из-под завалов. Таким образом, число погибших в результате аварии возросло до шести», — говорится в заявлении властей.
На место происшествия направили пожарных, медиков и специалистов Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Спасатели разбирают завалы и ищут работников предприятия, а правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.
Ранее Life.ru сообщал о мощном взрыве на этом же металлургическом заводе в Турции. После ЧП над территорией предприятия поднялся густой столб дыма. Экстренные службы приступили к тушению пожара и поиску пострадавших. Сообщалось о трёх погибших и 14 пострадавших.
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