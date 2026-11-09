Мощный взрыв прогремел на металлургическом предприятии HABAŞ в городе Алиага турецкой провинции Измир. После детонации на заводе начался пожар, над территорией поднялся густой дым. По информации телеканала NTV, в результате происшествия есть погибшие и раненые, однако их число пока не установлено.

На металлургическом заводе в Турции прогремел взрыв, есть пострадавшие. Видео © X/DemParti Aliağa

ЧП произошло 9 ноября около 11:30 по местному времени в промышленном районе Чакмаклы. На место направили пожарные расчёты, машины скорой помощи и спасательные подразделения. Специалисты приступили к тушению огня и поисково-спасательным работам.

Предварительные сведения о месте взрыва расходятся. Одни турецкие СМИ сообщают об инциденте на участке заправки углекислым газом, другие указывают на цинковый цех предприятия. Официально причина происшествия пока не установлена.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи подтвердил, что после взрыва на заводе возник пожар. По его словам, пострадавших доставили в больницы, где врачи следят за их состоянием. Чифтчи подчеркнул, что экстренные службы работают на месте происшествия в координации друг с другом. Власти задействовали необходимые ресурсы для спасения людей и ликвидации последствий аварии.

Ранее Life.ru сообщал о взрыве метана на угольной шахте в Турции. Трагедия произошла 23 октября в провинции Зонгулдак. Тогда погибли трое рабочих, ещё пятеро получили травмы. На место направили спасателей и пожарных, а турецкие власти начали расследование обстоятельств аварии.