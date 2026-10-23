Три человека погибли и пятеро пострадали при взрыве метана на шахте в Турции

Три человека погибли и пятеро пострадали при взрыве метана на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак. Трагедия произошла 23 октября на частном предприятии в районе Килимли, сообщает телеканал TRT Haber.

Взрыв прогремел в шахте неподалёку от посёлка Гелик, в местности Дерейичи. На место происшествия оперативно направили спасателей, пожарных, медиков и сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Первоначально из шахты извлекли тела двух погибших рабочих. Ещё пятерых горняков с травмами госпитализировали. Один человек оставался под землёй, однако позднее спасатели обнаружили его тело. Таким образом, общее число жертв достигло трёх.

По данным турецкого Минюста, причиной взрыва стало скопление метана. Обстоятельства происшествия устанавливаются, состояние госпитализированных шахтёров в сообщении не уточняется.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил, что власти внимательно следят за ситуацией, а экстренные службы проводят необходимые проверки на предприятии.

По факту трагедии начато расследование. Как объявил министр юстиции Акын Гюрлек, прокуратура Зонгулдака направила для работы над делом заместителя главного прокурора и двух прокуроров.