На юго-востоке Москвы вспыхнул сильный пожар на складе с литиевыми батареями. Из горящего здания доносятся звуки взрывов, а густой дым заметен за несколько километров. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, возгорание произошло в складском помещении на Южнопортовом проезде. Пламя охватило два яруса, на которых хранятся литиевые батареи. Огонь быстро распространяется по зданию, создавая угрозу соседним постройкам.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС. Для борьбы с огнём специалисты вскрывают кровлю здания, чтобы получить доступ к очагам возгорания.

При необходимости к тушению могут дополнительно привлечь пожарный поезд или специальное судно. Окончательное решение будет зависеть от развития ситуации.

Информации о пострадавших пока не поступало. Причины возгорания и площадь пожара уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на складе механического завода в подмосковном Павловском Посаде. Огонь охватил около тысячи квадратных метров, загорелись коробки с моторным маслом и фасад здания. На месте работали сотрудники МЧС.