Пожар в производственном здании в Неверкинском районе Пензенской области распространился на 1,5 тыс. квадратных метров. К 21:34 возгорание удалось локализовать, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о происшествии в переулке Речном поступило спасателям 7 ноября в 20:01 мск. На место прибыли пожарные расчёты, сотрудники полиции, бригада скорой помощи и специалисты энергетических сетей. В тушении задействовали пять пожарных расчётов, вспомогательную технику и более 20 сотрудников МЧС.

А ранее крупный пожар уничтожил школу в селе Ораки Шарыповского округа Красноярского края. Пламя охватило 960 квадратных метров здания, а кровля частично обрушилась. С возгоранием боролись более 12 часов. К моменту прибытия первых расчётов крыша учебного заведения уже горела открытым пламенем, а помещения заполнил густой дым. Всего к ликвидации возгорания привлекли 41 человека и 12 единиц техники.