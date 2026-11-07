В Крыму ночью взорвался пауэрбанк, который лежал в шкафу с одеждой в детской комнате. При этом устройство не было подключено к розетке и не использовалось для зарядки телефона. Об инциденте сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на хозяйку гаджета.

По словам женщины, громкий хлопок раздался среди ночи. От неожиданного звука проснулся ребёнок, который испугался и позвал взрослых на помощь.

Выяснилось, что взорвался портативный аккумулятор, хранившийся среди вещей. Несмотря на близость одежды и других легковоспламеняющихся предметов, пожара удалось избежать.

Владелица устройства подчеркнула, что в момент происшествия пауэрбанк просто лежал в шкафу. Его не заряжали от сети и не подключали к телефону, поэтому произошедшее стало для семьи полной неожиданностью.

«Так как у нас в Крыму сейчас проблемы со светом, я думаю, многие пользуются пауэрбанками. Пожалуйста, не относитесь беспечно к таким устройствам. Это очень опасно», — предупредила женщина.

Причина взрыва пока не установлена. Известно, что литий-ионные аккумуляторы могут перегреваться и воспламеняться не только во время зарядки, но и при внутренних повреждениях или неисправностях.

Специалисты рекомендуют не использовать вздувшиеся, повреждённые или сильно нагревающиеся пауэрбанки, а также не хранить такие устройства рядом с горючими материалами.