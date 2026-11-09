На металлургическом предприятии HABAŞ в турецкой провинции Измир произошёл взрыв, унёсший жизни как минимум трёх человек. Ещё 14 получили травмы, а судьба десяти человек остаётся неизвестной. Об этом сообщила администрация провинции.

При взрыве на заводе в Турции погибли три человека, десять пропали без вести. Видео © X / KingAiyoobie

Происшествие случилось около полудня 9 ноября в районе Алиага. Во время разливки жидкой стали оборвался мостовой кран, который упал в электродуговую печь. Предполагается, что именно это привело к взрыву и последующему пожару.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу первоначально сообщил об одном погибшем и 15 пострадавших. Однако администрация провинции Измир уточнила данные. Согласно её сообщению, погибли три человека, ещё 14 получили ранения, причём состояние троих оценивается как тяжёлое.