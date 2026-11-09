При взрыве на заводе в Турции погибли 3 человека, судьба 10 неизвестна
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На металлургическом предприятии HABAŞ в турецкой провинции Измир произошёл взрыв, унёсший жизни как минимум трёх человек. Ещё 14 получили травмы, а судьба десяти человек остаётся неизвестной. Об этом сообщила администрация провинции.
При взрыве на заводе в Турции погибли три человека, десять пропали без вести. Видео © X / KingAiyoobie
Происшествие случилось около полудня 9 ноября в районе Алиага. Во время разливки жидкой стали оборвался мостовой кран, который упал в электродуговую печь. Предполагается, что именно это привело к взрыву и последующему пожару.
Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу первоначально сообщил об одном погибшем и 15 пострадавших. Однако администрация провинции Измир уточнила данные. Согласно её сообщению, погибли три человека, ещё 14 получили ранения, причём состояние троих оценивается как тяжёлое.
Ранее Life.ru сообщал, что на металлургическом заводе HABAŞ в турецкой провинции Измир прогремел мощный взрыв. После происшествия на предприятии вспыхнул пожар, над территорией поднялся густой дым. На место прибыли пожарные, медики и спасатели, которые приступили к ликвидации последствий аварии.