Число погибших при взрыве в кафе во вьетнамском Ханое увеличилось до шести, ещё десять человек пострадали. Об этом сообщает VnExpress со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошёл утром 24 ноября в густонаселённом районе Донгда. По предварительным данным полиции, причиной мог стать газ на кухне заведения. Ударной волной разрушило часть здания, а расположенные поблизости дома получили повреждения.

Среди погибших оказались хозяйка кафе, которая также работала поваром, жильцы пострадавших зданий и случайные прохожие. Раненых доставили в городские больницы, где им оказывают медицинскую помощь.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Согласно информации местных СМИ, ранее в помещении находилась автомастерская, а затем его начали переоборудовать под заведение общепита.

Взрыв повредил около десяти соседних домов. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы и проверяют, не остались ли под обломками люди. Жильцов зданий, состояние которых вызывает опасения, временно переселили.

Ранее Life.ru сообщал о первых последствиях взрыва в Ханое. Тогда было известно о трёх погибших и шести пострадавших. Очевидцы рассказывали, что взрывная волна выбила окна в соседних домах и опрокинула припаркованные на улице мотоциклы.