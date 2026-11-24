В Колумбии заминированный автомобиль взорвался возле здания администрации департамента Мета, в результате чего пострадали не менее 23 человек. Среди раненых есть несовершеннолетняя, сообщает агентство EFE со ссылкой на местные власти.

В Колумбии при взрыве автомобиля у администрации пострадали 23 человека. Видео Х / VickyDavilaH

Теракт произошёл вечером 23 ноября в центре города Вильявисенсио. Машина со взрывчаткой находилась неподалёку от здания губернатора. От мощной детонации пострадали соседние строения, в том числе административные помещения и коммерческие объекты.

По данным колумбийских СМИ, взрывная волна выбила окна, повредила фасады и кровли зданий. На месте подрыва автомобиля образовалась большая воронка. Медики оказывают помощь раненым, погибших, по предварительным сведениям, нет.

Правоохранительные органы квалифицировали случившееся как террористический акт и начали расследование. Сотрудники полиции и экстренных служб обследуют территорию, устанавливая обстоятельства взрыва и возможных организаторов нападения.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении на военный городок в колумбийском муниципалитете Санта-Роса-дель-Сур, где 7 ноября боевики атаковали военнослужащих дронами со взрывчаткой. Погибли трое военных, а число пострадавших, по обновлённым данным местных СМИ, достигло 47. Шестнадцать раненых находились в тяжёлом состоянии.