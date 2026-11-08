Трое военнослужащих погибли в результате атаки беспилотников со взрывчаткой на военный городок в муниципалитете Санта-Роса-дель-Сур в Колумбии. Об этом сообщила Первая дивизия национальной армии страны в соцсети X.

По первоначальным данным военного ведомства, ещё восемь солдат получили тяжёлые ранения. Позднее колумбийские СМИ со ссылкой на обновлённые сведения армии сообщили о 47 пострадавших, из которых 16 находятся в тяжёлом состоянии.

Нападение произошло 7 ноября на территории военного объекта в департаменте Боливар. Злоумышленники использовали беспилотные летательные аппараты, оснащённые взрывными устройствами. По данным местных СМИ, взрывы прогремели около полудня, когда военнослужащие находились в столовой.

В армии Колумбии назвали произошедшее террористическим актом и грубым нарушением международного гуманитарного права. После нападения военные усилили меры безопасности и начали устанавливать обстоятельства атаки. Информацию о причастных к нападению группировках официально не раскрывали.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья осудил атаку и распорядился активизировать операции по поиску виновных. Власти пообещали привлечь организаторов нападения к ответственности.

2 ноября на западе Колумбии при нападении вблизи военной базы погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребёнок. Тогда злоумышленники использовали взрывные устройства и заминированный самосвал. Взрывы повредили жилые дома и инфраструктуру, после чего местные власти ввели комендантский час.