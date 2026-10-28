В Колумбии при взрыве возле таможенного управления пострадали семь человек

Семь человек пострадали при взрыве в колумбийской Кукуте утром 27 октября. Устройство сработало в районе Эль-Эскобаль, рядом со зданием Национального налогового и таможенного управления Колумбии (DIAN) и международным мостом Франсиско-де-Паула-Сантандер, который соединяет страну с Венесуэлой. После теракта движение через переход приостановили, сообщили колумбийские СМИ.

Семь человек пострадали при теракте в Кукуте. Видео © X / Colombia Oscura

Среди пострадавших — трое полицейских и четверо гражданских. Их доставили в медицинские учреждения города, в том числе в клинику Medical Duarte. Взрыв повредил автомобили и несколько близлежащих домов. По предварительным данным, взрывное устройство могло находиться в сумке на стоянке возле здания DIAN. Там размещались автомобили, изъятые в рамках судебных разбирательств.

После взрыва силовики обследовали окрестности в поисках других взрывных устройств. Власти департамента Норте-де-Сантандер объявили вознаграждение до 50 млн колумбийских песо за информацию, которая поможет установить и задержать причастных к нападению. Ни одна организация публично не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Взрыв случился на следующий день после убийства Мигеля Кастельяноса, бывшего секретаря правительства Кукуты и брата экс-сенатора Хайро Кастельяноса. Вечером 26 октября политика застрелили, когда он возвращался домой вместе с сыном. За сведения, которые помогут найти подозреваемых в убийстве, власти назначили вознаграждение в размере 100 млн песо. Официальных данных о связи двух происшествий нет.

Кукута расположена на северо-востоке Колумбии, у границы с Венесуэлой. В регионе действуют вооружённые группировки, включая Армию национального освобождения (ELN), диссидентские формирования бывших Революционных вооружённых сил Колумбии (FARC) и криминальные сети, связанные с контрабандой.

Ранее в Колумбии шесть сотрудников полиции пострадали при атаке беспилотников со взрывчаткой на полицейский участок. Двое правоохранителей находятся в тяжёлом состоянии. Власти объявили вознаграждение до 150 миллионов песо за сведения о нападавших. Нападение произошло в ночь на 21 октября в муниципалитете Пелайя. Неизвестные использовали дроны для сброса взрывных устройств на здание полиции. На фоне происшествия региональные власти обратились к центральному правительству с просьбой ускорить поставки оборудования для обнаружения и подавления беспилотников.