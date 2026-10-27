Один взгляд на телефон спас рейс: В США бортпроводник предотвратил возможный теракт на борту самолёта

Пассажир самолёта United Airlines написал в телефоне сообщения об угоне лайнера и его возможном крушении. Угрозу случайно заметил бортпроводник, после чего экипаж экстренно вернулся в аэропорт вылета. Подробности инцидента раскрыла газета New York Post.

Инцидент произошёл 24 октября на борту Boeing 737, выполнявшего рейс 1681 из Лас-Вегаса в Ньюарк. В самолёте находились 150 пассажиров и шесть членов экипажа. Один из бортпроводников заметил, как 25-летний Данте Милн набирал на смартфоне сообщения с угрозами захватить воздушное судно.

Согласно материалам дела, мужчина писал, что собирается угнать самолёт, а также угрожал крушением. В одном из сообщений фигурировала фраза «разобью только ваш ряд». Кому предназначались эти слова и насколько серьёзными были намерения пассажира, пока не установлено.

Бортпроводник не стал вступать в разговор с Милном и немедленно предупредил пилотов. Те заблокировали кабину, связались с авиадиспетчерами и развернули лайнер в сторону Лас-Вегаса. Когда диспетчер спросил, удерживает ли экипаж подозрительного пассажира, командир ответил отрицательно. По его словам, мужчина даже не подозревал, что его переписку заметили.

После благополучной посадки Милна задержали полицейские. Ему предъявили обвинение, связанное с угрозой совершения террористического акта или распространением ложной информации о нём. По соответствующей статье мужчине грозит от одного года до 20 лет заключения. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.

Позднее подозреваемого освободили под залог в размере 10 тысяч долларов. Его адвокат сообщил о намерении подзащитного не признавать вину. Следующее судебное заседание назначено на 5 января 2027 года.

Из-за происшествия остальным пассажирам пришлось провести ночь в аэропорту. Экипаж достиг установленного лимита рабочего времени и нуждался в отдыхе. Только утром 25 октября самолёт смог отправиться в Ньюарк.