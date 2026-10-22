Шесть полицейских ранены при атаке дронов на участок в Колумбии

Шесть сотрудников полиции пострадали при атаке беспилотников со взрывчаткой на полицейский участок в Колумбии. Двое правоохранителей находятся в тяжёлом состоянии. Власти объявили вознаграждение до 150 миллионов песо за сведения о нападавших, сообщила администрация департамента Сесар.

Нападение произошло в ночь на 21 октября в муниципалитете Пелайя. По словам секретаря правительства департамента Эдуардо Эскивеля, неизвестные использовали дроны для сброса взрывных устройств на здание полиции.

«В этот раз четыре гранаты попали в полицейский участок муниципалитета Пелайя. Это уже второе террористическое нападение в этом муниципалитете», — сообщил чиновник.

Всех шестерых пострадавших доставили в медицинские учреждения. Двум полицейским потребовалась специализированная помощь из-за тяжести полученных травм. После нападения армия и полиция развернули поисковую операцию, за ходом которой следят из единого командного пункта.

Губернатор департамента Эльвия Милена Сан-Хуан осудила произошедшее и выразила поддержку пострадавшим и их семьям. Она также подтвердила выплату вознаграждения до 150 миллионов колумбийских песо за информацию, которая поможет установить личности и местонахождение организаторов атаки.

На фоне происшествия региональные власти обратились к центральному правительству с просьбой ускорить поставки оборудования для обнаружения и подавления беспилотников. По словам Эскивеля, полицейский участок в Пелайе пока не оснащён такими системами. Кто именно стоит за нападением, официально не установлено.