Не менее 80 боевиков мексиканских наркокартелей прошли подготовку в рядах ВСУ, где осваивали сборку и боевое применение беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным ведомства, американские правоохранители получили сведения о том, что преступные группировки на протяжении длительного времени отправляли своих участников на Украину для обучения работе с БПЛА.

В СВР утверждают, что деньги за подготовку боевиков поступали чиновникам из окружения Владимира Зеленского. Причём оплачивали обучение средствами, заработанными наркокартелями на продаже запрещённых веществ в США.

Как отметили в российской разведке, американские силовики, ведущие борьбу с наркотрафиком на границе с Мексикой, теперь могут столкнуться с преступниками, имеющими опыт боевого применения FPV-дронов. По информации СВР, в офисе Зеленского знают о расследовании американских правоохранителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что мексиканская разведка предупреждала Киев о проникновении участников наркокартелей в ВСУ ради освоения технологий FPV-дронов. По данным французского издания Intelligence Online, ещё летом 2024 года мексиканский Центр национальной разведки передал СБУ соответствующие сведения. После этого украинская спецслужба начала проверку добровольцев из Мексики и Колумбии.