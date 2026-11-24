Три человека погибли в результате мощного взрыва в столице Вьетнама Ханое. Здание, в котором находилось кафе, обрушилось, под завалами могут оставаться люди. Об этом сообщает портал VnExpress.

При взрыве в кафе в Ханое погибли три человека. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nashvietnam, znews.vn

Взрыв прогремел около восьми утра 24 ноября в густонаселённом районе Донгда. В заведении, специализировавшемся на приготовлении рисовой каши со свиными потрохами, в этот момент находились сотрудники и посетители, пришедшие позавтракать.

Одной из жертв трагедии стал мужчина, проходивший мимо кафе. По информации портала, ещё шесть человек получили ранения.

Взрывная волна повредила около десяти соседних зданий, выбила окна и опрокинула припаркованные на улице мотоциклы. Жители домов, расположенных более чем в ста метрах от места происшествия, почувствовали сильные толчки.

Спасатели разбирают завалы с помощью специального оборудования и ищут выживших. Предварительной причиной происшествия называют взрыв бытового газа. Жильцов повреждённых домов эвакуируют.

Ранее во Владикавказе в результате взрыва газа частично обрушился подъезд многоэтажки и были повреждены 38 квартир. Для оставшихся без жилья горожан власти подготовили 40 квартир из маневренного фонда.