Жильцам дома во Владикавказе, где взорвался газ и частично обрушился подъезд, предоставят временное жильё. Городские власти подготовили для них 40 квартир из маневренного фонда, сообщили в администрации.

«В многоквартирном доме по ул. Курсантов-Кировцев, 4 «а», в результате взрыва газа произошло частичное обрушение подъезда, выбиты окна», — говорится в сообщении.

Последствия взрыва газа во Владикавказе. Видео © Max / АМС г. Владикавказа

По предварительным данным республиканского управления МЧС, взрыв повредил 38 квартир. Администрация совместно с жилинспекцией и домоуправлением уточняет, кому из жильцов потребуется переезд на время ремонта.

Ранее Life.ru сообщал, что при взрыве погибли два человека, ещё двое пострадали. Одного мужчину доставили в больницу с многочисленными травмами. Врачи оценили его состояние как стабильно тяжёлое. Второму оказали помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.