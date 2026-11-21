Во Владикавказе подготовили 40 квартир для жильцов дома, в котором взорвался газ
Подъезд жилого дома частично обрушился во Владикавказе после взрыва газа
Обложка © Max / АМС г. Владикавказа
Жильцам дома во Владикавказе, где взорвался газ и частично обрушился подъезд, предоставят временное жильё. Городские власти подготовили для них 40 квартир из маневренного фонда, сообщили в администрации.
«В многоквартирном доме по ул. Курсантов-Кировцев, 4 «а», в результате взрыва газа произошло частичное обрушение подъезда, выбиты окна», — говорится в сообщении.
Последствия взрыва газа во Владикавказе. Видео © Max / АМС г. Владикавказа
По предварительным данным республиканского управления МЧС, взрыв повредил 38 квартир. Администрация совместно с жилинспекцией и домоуправлением уточняет, кому из жильцов потребуется переезд на время ремонта.
Ранее Life.ru сообщал, что при взрыве погибли два человека, ещё двое пострадали. Одного мужчину доставили в больницу с многочисленными травмами. Врачи оценили его состояние как стабильно тяжёлое. Второму оказали помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.
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