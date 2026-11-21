После взрыва в многоэтажном доме во Владикавказе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Два человека погибли, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Место ЧП. Видео © Max / МЧС Северной Осетии

Также региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Уже установлено, что хлопок газа произошёл в квартире на шестом этаже. Жильё не было официально газифицировано.

Напомним, взрыв произошёл в многоэтажном жилом здании во Владикавказе. Два человека погибли и ещё двое получили травмы. Причиной трагедии могла стать утечка бытового газа. Спасатели разбирают повреждённые конструкции и устраняют последствия ЧП. Дело расследуется по статье об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.