Число погибших в ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Красноярском крае увеличилось до шести. Врачи не смогли спасти 17-летнего подростка, получившего травмы в результате аварии 27 ноября, уточнили в СК.

Подросток жил в селе Далай и ехал к бабушке. Врачи боролись за его жизнь и жизнь пострадавшей женщины после страшного ДТП.

Авария произошла 27 ноября на трассе Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. По предварительным данным МВД, автобус, следовавший из Канска в Иланский, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками. Ранее Life.ru сообщал о возбуждении второго уголовного дела после аварии.