Разбитый пассажирский автобус, попавший в смертельное ДТП с двумя грузовиками под Красноярском, показали на видео. Кадры с места трагедии опубликовало региональное управление Следственного комитета в «Максе».

Видео © ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

На записи видно, что передняя часть автобуса практически полностью уничтожена. Металлические конструкции искорёжены, лобовое стекло отсутствует, крыша над кабиной сильно деформирована. Внутреннее пространство салона оказалось открыто из-за разрушений. Рядом с транспортным средством находятся грузовики, машины экстренных служб и сотрудники, работающие на месте аварии.

По последним предварительным данным МЧС, в результате столкновения погибли пять человек, ещё 14 пострадали. Авария произошла 27 ноября на 1080-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края. Автобус выполнял рейс из Канска в Иланский.

По предварительным данным полиции, пассажирский транспорт выехал на встречную полосу, где сначала по касательной столкнулся с грузовиком Volvo, а затем врезался в фуру Dongfeng. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности гибель двух или более человек. Ранее также стало известно о возбуждении дела по части 5 статьи 264 УК РФ, связанной с нарушением правил дорожного движения.