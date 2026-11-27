После смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае возбуждено второе уголовное дело. Региональное управление Следственного комитета сообщило в «Максе», что теперь обстоятельства аварии расследуются также по части 3 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности гибель двух или более человек.

До этого правоохранители возбудили дело по части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух или более лиц. Следователи продолжают работать на месте столкновения автобуса с двумя грузовиками и устанавливать обстоятельства трагедии.