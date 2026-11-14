Число погибших в массовом ДТП в Марий Эл выросло до четырёх
Обложка © VK / УГИБДД МВД по Республике Марий Эл
Число погибших в массовом ДТП на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск в Марий Эл увеличилось до четырёх человек. Один из пяти пострадавших скончался в больнице спустя несколько часов после аварии, сообщила республиканская Госавтоинспекция.
Первоначально правоохранители сообщали о трёх погибших и пяти раненых, однако позднее поступила информация о смерти ещё одного человека. На месте происшествия сотрудники ГАИ регулируют движение и выясняют обстоятельства случившегося. Автоинспекторы также призвали автомобилистов соблюдать особую осторожность из-за сложных погодных условий.
Напомним, столкновение произошло 14 ноября около 13:20 на 64-м километре автодороги в Звениговском районе. водитель одной из иномарок выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение нескольких автомобилей. Всего участниками аварии стали пять машин.