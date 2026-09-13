Число пострадавших при атаке БПЛА на Кубань выросло до трёх

В Славянском районе Краснодарского края увеличилось число пострадавших после атаки беспилотников. По уточнённым данным, медицинская помощь понадобилась трём жителям.

«В результате атаки беспилотников пострадали три человека. Двоих госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении оперштаба.

Обломки дронов повредили газопровод, здание поликлиники и несколько домов в Славянском районе. На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты продолжают оценивать последствия атаки и устранять повреждения. Дополнительная информация о состоянии пострадавших пока не приводилась.