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Опубликовано 28 октября, 14:53

Число пострадавших при атаке БПЛА на Льгов выросло до трёх

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на город Льгов Курской области увеличилось до трёх человек. Ранения получили две женщины в возрасте 68 и 51 года, а также 67-летний мужчина. Уточнённые данные привёл губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём канале в MAX.

По словам главы региона, у двух человек диагностированы осколочные ранения. Ещё одна женщина получила акубаротравму. Всем троим пострадавшим уже оказали первую медицинскую помощь. При этом 67-летнего мужчину планируют доставить в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

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Ранее сообщалось, что во Льгове Курской области украинские беспилотники атаковали газовую заправку. В результате удара ранен 50-летний мужчина, повреждены кровля АЗС и шесть автобусов.

Последние новости об атаках беспилотников, последствиях обстрелов и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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