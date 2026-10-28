Число пострадавших при атаке БПЛА на Льгов выросло до трёх
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на город Льгов Курской области увеличилось до трёх человек. Ранения получили две женщины в возрасте 68 и 51 года, а также 67-летний мужчина. Уточнённые данные привёл губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём канале в MAX.
По словам главы региона, у двух человек диагностированы осколочные ранения. Ещё одна женщина получила акубаротравму. Всем троим пострадавшим уже оказали первую медицинскую помощь. При этом 67-летнего мужчину планируют доставить в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.
Ранее сообщалось, что во Льгове Курской области украинские беспилотники атаковали газовую заправку. В результате удара ранен 50-летний мужчина, повреждены кровля АЗС и шесть автобусов.
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