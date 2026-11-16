Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до семи
Обложка © Life.ru
Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск увеличилось до семи человек. Один из раненых — сотрудник Росгвардии — перенёс операцию и находится в больнице, сообщил мэр города Радмир Беляев на еженедельном совещании.
«У нас на сегодняшний день семь пострадавших», — сказал Беляев.
Шестерым пострадавшим медики центральной районной больницы оказали необходимую помощь. Росгвардеец после хирургического вмешательства остаётся в стационаре, уже пришёл в сознание.
Напомним, утром 15 ноября Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. Повреждения получили объекты промышленной зоны и жилой дом. Изначально сообщалось о 6 раненых.