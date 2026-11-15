Шесть человек пострадали при атаке БПЛА на промзону Нижнекамска
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Шесть человек пострадали в результате атаки беспилотников на промышленную зону Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Ранее региональные власти заявляли о трёх пострадавших.
Утром 15 ноября Нижнекамск подвергся массированной и продолжительной атаке БПЛА. По информации городских властей, повреждения получили объекты промышленной зоны и многоквартирный жилой дом.
Ранее Life.ru сообщал о первых трёх пострадавших при атаке беспилотников на Татарстан. По информации регионального Минздрава, раненые получали необходимую помощь в Нижнекамской больнице. В результате налёта также пострадали промышленные объекты и жилой дом, жителей которого эвакуировали. Для временного размещения людей власти организовали специальные пункты.