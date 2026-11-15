Шесть человек пострадали в результате атаки беспилотников на промышленную зону Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Ранее региональные власти заявляли о трёх пострадавших.

Утром 15 ноября Нижнекамск подвергся массированной и продолжительной атаке БПЛА. По информации городских властей, повреждения получили объекты промышленной зоны и многоквартирный жилой дом.