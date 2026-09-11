Число пострадавших при атаке БПЛА на Самару выросло до семи
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Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Самару увеличилось до семи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.
Всем раненым оказали медицинскую помощь. После этого врачи отпустили их на амбулаторное лечение.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 11 сентября украинские беспилотники пытались атаковать Новокуйбышевск. Жертв и пострадавших не было, на местах падения обломков работали экстренные и коммунальные службы. Власти призвали горожан не приближаться к разбитым окнам и не прикасаться к фрагментам дронов.
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