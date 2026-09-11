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Опубликовано 11 сентября, 10:34

После атаки БПЛА в Волгограде открыли ПВР для жильцов двух повреждённых домов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Два многоквартирных дома получили повреждения при атаке украинских беспилотников на Волгоград. Для жильцов открыли пункт временного размещения на территории школы, сообщили в городской администрации.

Речь идёт о домах № 36 и 51 на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. Информация о характере повреждений пока не приводится.

К зданиям направили автобусы большой вместимости. В них могут согреться жильцы, которые решили не ехать в ПВР. На момент публикации в пункт временного размещения никто не обратился.

Под Волгоградом задержали семь поездов из-за повреждения контактной сети
Под Волгоградом задержали семь поездов из-за повреждения контактной сети

Напомним, во время ночной атаки на Волгоград пострадали двое мужчин 55 и 42 лет. Обоих госпитализировали, а оперативные службы приступили к ликвидации последствий на юге города.

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Юрий Лысенко
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