После атаки БПЛА в Волгограде открыли ПВР для жильцов двух повреждённых домов

Два многоквартирных дома получили повреждения при атаке украинских беспилотников на Волгоград. Для жильцов открыли пункт временного размещения на территории школы, сообщили в городской администрации.

Речь идёт о домах № 36 и 51 на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. Информация о характере повреждений пока не приводится.

К зданиям направили автобусы большой вместимости. В них могут согреться жильцы, которые решили не ехать в ПВР. На момент публикации в пункт временного размещения никто не обратился.

Напомним, во время ночной атаки на Волгоград пострадали двое мужчин 55 и 42 лет. Обоих госпитализировали, а оперативные службы приступили к ликвидации последствий на юге города.