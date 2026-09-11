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Опубликовано 11 сентября, 09:19

Под Волгоградом задержали семь поездов из-за повреждения контактной сети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Ukhova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Ukhova

В расписании нескольких поездов произошли задержки в связи с повреждением контактной сети в Волгоградской области. Об этом уведомили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Речь идёт о повреждении сети на участках Сарепта — Бекетовская и Бекетовская — Ельшанка. Причной стало постороннее вмешательство.

В результате поезд №498 Адлер — Ижевск отстаёт от расписания более чем на два часа. Опаздывают ещё шесть пригородных поездов, два отменили.

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Юрий Лысенко
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